العراق وتركيا يسعيان لإبرام بروتوكول "علمي وتربوي"

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "استقبل في مكتبه اليوم، غوناي والوفد المرافق له؛ إذ بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية بين البلدين الصديقين".وقدّم الوزير "شكره للجمهورية التركية على الاهتمام والرعاية الكبيرة التي تقدمها للطلبة العراقيين المقيمين في تركيا، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين الجارين والمُضي نحو تحقيق رسالة العلم والتعليم، مشيداً بالمستوى المتميز لدولة تركيا في الجانب التعليمي".وأضاف الدليمي، "نأمل زيادة مستوى التعاون بين البلدين والسعي لإبرام بروتوكول "علمي وتربوي" من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال".بدوره، سجل السفير "شكره للوزير لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال وأبدى عن سعادته وتفاؤله بالخطط التي انتهجتها المؤسسة التربوية العراقية في ظل الانفتاح العلمي والنهوض بالمسيرة التعليمية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها".