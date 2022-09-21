نقابة الفنانين العراقيين توجه عقوبة بحق مغنية

وقالت النقابة في وثيقة ادناه نصها، إنه "لثبوت قيام المدعوة عنود الأسمر بحركات مبتذلة وايحاءات لا اخلاقية بالصوت والصورة متجاوزة اخلاقيات وضوابط العمل الفني.. فقد تقرر توجيه عقوبة الانذار بحقها".وأضافت "في حال تكرار المخالفة ستكون العقوبة اشد ومنها الحرمان من ممارسة المهنة".