"صاعقة رعدية" تخطف حياة رجل وامرأة في صلاح الدين

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بوفاة امراة ورجل بسبب صاعقة رعدية في محافظة صلاح الدين.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاعقة رعدية تؤدي بحياة رجل وامرأة اثناء رعيهما للغنم شرق تكريت".



واضاف، ان "مصادر طبية أكدت وفاة اثنين في قضاء العلم شرقي تكريت بسبب صاعقة رعدية".



وشهدت مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، صباح اليوم، زخات مطرية.