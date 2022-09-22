وسط بغداد.. إنقاذ عائلة وإخماد حريق في دار تراثي

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن إنقاذ عائلة وإخماد حريق في دار تراثي قديم وسط بغداد.



وقالت المديرية في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل دار تراثي قديم مشيد من الخشب والطابوق يحتوي على شناشيل خشبية تراثية بالتزامن مع إنقاذ عائلة من داخل الدار قرب الحضرة القادرية وسط بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران من أربعة محاور لتمنع امتداد الحريق إلى الشواغر التراثية القديمة الملاصقة لموقع الحادث"، مشيرة الى "تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الدار المحترق لإنقاذ عائلة على الرغم من تساقط أجزاء البناء المتهالكة على رجال الدفاع المدني لكن اصرارهم اتى بإنقاذ العائلة وانهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية".