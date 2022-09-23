توجيه جديد من التعليم يخص التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تأكيدا على السياقات القانونية والاجرائية الخاصة بالتقديم والقبول الجامعي للعام الدراسي 2023/2022 فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحث ابناءها الطلبة على اعتماد آليات القبول الإلكتروني المركزي للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية عن طريق بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي حصرا".وتابع البيان أن "وزارة التعليم تحذر من محاولات إيهام الطالب بالتقديم الورقي أو حجز المقاعد الدراسية أو الاستجابة الى دفع الأجور الدراسية أو نسبة منها وتدعو الراغبين بالتقديم الى التزام الارشادات والاشتراطات المنصوص عليها في دليل الطالب".