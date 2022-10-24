المؤبد بحق تاجري مخدرات في ميسان

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم القاء القبض على المجرم من قبل إحدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة خلال توجهه الى بغداد وبحوزته المواد المخدرة".وفي السياق نفسه أصدرت المحكمة ذاتها "حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته (15) كيلو من المواد المخدرة بعد ان تم القبض عليه اثناء نقله المواد المخدرة من قضاء قلعة سكر".وأكد مجلس القضاء، أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".