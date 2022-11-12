الكهرباء تزف بشرى سارة لموظفيها من العقود

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الحرص الكبير الذي أولاه ولا زال يوليه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بإكمال قوائم موظفي العقود، واهتمامه لضمان مستقبلهم وتحويلهم الى الملاك الدائم، وبعد توجيهه للملاكات الادارية والمالية باستنفار دوامهم داخل مقراتهم ليوم امس الجمعة، انجزت القوائم والجداول كاملة، ولكافة الشركات، وجرى توقيعها من قبله اليوم السبت، وسترسل صباح يوم غد الاحد لوزارة المالية".وشكر الوزير، وفق البيان، "جميع الجهود التي بذلت من الملاكات الادارية والمالية لإنجاز كل ما من شأنه خدمة هذه الشريحة من موظفي الوزارة وضمان مستقبلهم، متمنياً منهم كموظفي عقود ان يكونوا على قدر المسؤولية الوظيفية والوطنية لخدمة بلدهم ووزارتهم لما فيه صالح المواطنين".