ديالى تعلن وجبة جديدة من تعويضات المتضررين إثر العمليات الحربية والإرهابية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة ديالى والتي يتراسها القاضي صالح سعيد محمود انجزت (800) معاملة".واضاف انه "تم تخصيص وتمويل مبالغهم المالية التي تصرف عن طريق حسابات محافظة ديالى".