تداولت وسائل إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، انباء عن اقالة رئيس سلطة الطيران المدني ومديري مطار بغداد وعقارات الدولة.





وعزت أسباب الإقالات الى الحريقين اللذين اندلعا في مطار بغداد الدولي.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مطار بغداد الدولي، وتابع ميدانياً الإجراءات التحقيقية بشأن حادثة الحريق داخل إحدى صالات المطار.



وكان مديرية الدفاع المدني قد اعلنت أن 15 فرقة إطفاء أخمدت حريقاً ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي. وبحسب الوسائل، فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد، ومدير مطار بغداد الدولي علي تقي من منصبيهما".وعزت أسباب الإقالات الى الحريقين اللذين اندلعا في مطار بغداد الدولي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مطار بغداد الدولي، وتابع ميدانياً الإجراءات التحقيقية بشأن حادثة الحريق داخل إحدى صالات المطار.وكان مديرية الدفاع المدني قد اعلنت أن 15 فرقة إطفاء أخمدت حريقاً ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي.

بالمقابل، تمكنت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء الماضي، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.