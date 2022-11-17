الجمعيات الفلاحية: القطاع الزراعي بحاجة الى خطط بعيدة المدى

السومرية نيوز – محليات

طالب نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق عبد مسلم العيساوي، الحكومة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بضرورة الغاء وتخفيض القروض عن المزارعين والفلاحين التي اثقلت كاهلهم.



وقال العيساوي في حديث للسومرية نيوز، "على الحكومة النظر لحال القطاع الزراعي والعاملين فيه وتخفيف الضغط عليهم حيث انهم على مدار السنوات الماضية واجهوا شتى الكوارث من جفاف وحرائق وهجرة الى المدنية وتأثر بذلك مستواهم المعاشي ويهدد الامن الغذائي العراقي".

وأضاف ان "القطاع الزراعي بحاجة الى خطط بعيدة المدى لإعادة احيائه تشترك فيها كل الدوائر المعنية ومن ضمنها الجمعيات الفلاحية لإنها صاحبة الاختصاص والخبرة".

واكد نائب رئيس الاتحاد ان "الجمعيات الفلاحية ستبقى الصوت المطالب بحقوق الفلاحين والمزارعين والداعم لهم".