بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور

وقال مواطنون إن "تراكم النفايات في محيط المحطة يشوه المظهر العام، ويثير تساؤلات بشأن مستوى الاهتمام بنظافة الأماكن العامة، ولا سيما المواقع التي يرتادها المواطنون بصورة مستمرة"، مؤكدين أن "محطات النقل يفترض أن تكون منظمة ونظيفة، بما يوفر بيئة مناسبة لانتظار الباصات".وأضافوا أن "استمرار هذه الحالة من دون معالجة يفاقم المشكلة، ويؤثر في راحة المواطنين الذين ينتظرون وسائل النقل"، مطالبين أمانة والجهات البلدية المختصة بـ"إطلاق حملات تنظيف ورفع النفايات بصورة منتظمة، إلى جانب وضع حاويات مخصصة لجمعها ومنع رميها عشوائياً".وشدد المواطنون على "أهمية عدم الاكتفاء برفع النفايات بعد تراكمها، بل اعتماد إجراءات مستمرة للحفاظ على نظافة المحطة ومحيطها، مع ضرورة توعية المواطنين بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة وعدم تحويل الأماكن الخدمية إلى مواقع لتجميع المخلفات".