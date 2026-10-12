المرور تمنح فئة من أصحاب الدراجات النارية ثلاثة أشهر

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (47) ثانيا ز من رقم (8) لسنة 2019 وبناء على موافقة الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ومن أجل منح أصحاب الدراجات النارية مدة كافية لتسجيلها اصوليا تقرر الآتي:- يمنح أصحاب الدراجات النارية الداخلة الى بطريقة مشروعة والدراجات المباعة في المزاد العلني بموجب رقم (353) لسنة 2018 مدة (90) يوم عمل اعتبارا من يوم الاحد الموافق 18/10/2026 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 22/2/2027 المراجعة مواقع التسجيل التابعة لمديرية المروز العامة في والمحافظات لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها وفقا لإحكام القانون.-يعاقب المخالف لإحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها 100 الف دينـــــــار استنادا لإحكام المادة ( 25 / ثانيا/أ) من قانون المرور النافذ.-ينفذ هذا البيان اعتبارا من التاريخ المشار اليه في الفقرة (1) أعلاه.