في بغداد.. مصرع أمرأة وانتحار شاب بحادثين منفصلين

وقال المصدر في حديث لـ ، " امرأة نتيجة تعرضها الى حادث دهس من قبل عجلة في منطقة الدورة"، مشيرا الى "اعتقال الداهس ونقل الجثة الى الطب العدلي".

وفي حادث آخر، قال المصدر "انتحار شاب باسلوب شنق نفسه داخل غرفته في منزله ضمن منطقة حي الاعلام".