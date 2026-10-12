توضيح حول حادثة تسليب وسرقة في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن ادعاءات بوقوع حادثة تسليب وسرقة في ".وأكدت، أنه "حضر أحد المواطنين إلى المختص، مدعياً تعرضه للتهديد من قبل أشخاص مجهولين، وكما أشار إلى وجود مشكلات عائلية لديه مع اقربائه، خلافاً لما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بانه حادث سرقة او تسليب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وشددت، على "ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية فقط. واستمرار جهودها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، بما يعزز أمن المواطنين وممتلكاتهم".