المرور تنوه عن قطع طريق رئيسي في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بناء على ما جاء بكتاب /قسم ادارة المشاريع تقرر قطع الشارع الممتد من الاربع شوارع (جهة شارع مستشفى الفيحاء) ولغاية شارع الاشعري وذلك لغرض اكساء الطبقة النهائية".وأضافت ان "مدة القطع ثلاثة ايام اعتبارا من يوم الثلاثاء 202610/13 مع وجود شارع خدمي كطريق بديل"، موضحة ان "الشركة المنفذة ستقوم بكافة اجراءات السلامة المرورية ووضع العلامات التحذيرية والارشادية لتنبيه مستخدمي الطريق".