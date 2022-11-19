القبض على 30 أجنبيا مخالفاً لقانون الإقامة في كركوك

وذكر القسم في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "قسم شؤون الإقامة ضمن المديرية تمكن من إلقاء القبض على 30 أجنبيا مخالفاً لقانون الإقامة في محافظة كركوك بعد متابعة دقيقة أفضت إلى ضبطهم".شددت المديرية على "استمرارها بتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة"، داعية "جميع المواطنين إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".