ديالى.. اكتشاف 57 قطعة أثرية تعود الى الفترة السلوقية

واوضح شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اعمال التنقيب كشفت عن العثور على 57 قطعة اثرية عبارة عن أواني فخارية ومسارج وحلي ومسكوكات فضية ودمى فضلا عن بقايا عمارية بنائية متمثلة بقنوات ووحدات بنائية تعود الى الفترة السلوقية".واشار شلغم الى ان دائرة التحريات والتنقيبات ماضية في عملها من اجل البحث والتحري عن المواقع الاثرية بطرق عملية حديثة تهدف الى اكتشاف المزيد من الاثار في عموم العراق من خلال الفرق التنقيبية المحلية والاجنبية.