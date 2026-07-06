عبر السومرية.. الداخلية تطلق نداءً عاجلاً للمواطنين بشأن السباحة في الأنهر

وفي حديث لـ" "، أكد الناطق باسم ، العقيد ، أن "السباحة في المواقع غير المؤهلة تؤدي بشكل متكرر إلى حوادث غرق كارثية"، عازياً ذلك إلى قوة التيارات المائية في بعض المناطق، ووجود عوائق طبيعية أو اصطناعية تحت الماء لا يمكن للمواطنين، لا سيما الأطفال، التعامل معها.وشدد الحسون على "أهمية دور الأسرة في هذه المرحلة"، داعياً الآباء إلى متابعة أبنائهم ومنعهم من التوجه إلى الأنهر والمسطحات المائية الخطرة، مؤكداً أن "حماية الأرواح تبدأ من الرقابة المنزلية والوعي هذه المناطق".وعن الإجراءات الميدانية، أوضح الناطق باسم الوزارة أن "الشرطة النهرية تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية عبر تكثيف الانتشار في المواقع الخطرة، ومراقبة ضفاف الأنهر بشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، وتأمين سلامة مرتادي المناطق المائية المسموح بها".وختم الحسون حديثه بدعوة المواطنين إلى التعاون مع ، والاتصال الفوري بمركز الطوارئ (911) في حال رصد حالات أو تجمعات في أماكن تشكل خطورة على حياة السابحين، ليتسنى للفرق المختصة التدخل ومنع وقوع أي حوادث قد تُفقد بسببها الأرواح.