127 ملياراً وملايين الدولارات.. "ثروة" وكيل وزارة النفط تتضاعف في قبضة القضاء (صور)

وأضاف القاضي المختص في بيان، أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة .وأشار إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى (127) مليار دينار و (24) مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة، مؤكداً أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.