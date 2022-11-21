العراق وهولندا يبحثان التعاون في المجال القضائي والقانوني

العراق وهولندا يبحثان التعاون في المجال القضائيبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، خلال استقباله السفير الهولندي هانس ساندي التعاون في المجالين القضائي والقانوني. والقانوني

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل السفير الهولندي هانس ساندي وبحث معه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني".