السعداوي يترأس اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في مصر

وذكر المكتب الاعلامي لوزير النقل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الامانة العامة لجامعة الدول العربية، تقدمت بطلب إلى العراق لترأس اجتماع الجلسة الاولى للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، ولمدة عام واحد".وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش عددا من القضايا، حيث تضمن جدول اعمال الجلسة ست عشرة فقرة.ولفت الى ان "الوفد العراقي ضم الذي ترأسه وزير النقل، عددا من المدراء العامين، وممثل العراق في الجسر العربي".يشار الى ان الجلسة عقدت في مقر الاكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، للفترة من ٢١ إلى ٢٣ تشرين الثاني.