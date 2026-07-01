وفد هيئة الإعلام والاتصالات يزور قناة السومرية الفضائية

واستقبل مدير عام ، ، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور بلاسم سالم، وعضو الهيئة الدكتور ، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بإجراءات النشر وأعمال والاتصالات خلال الفترة المقبلة.كما ناقش مع وفد الهيئة عدداً من القضايا الخاصة بعمل المؤسسات الإعلامية وتنظيم العمل فيها، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون المشترك، مشيداً بعمل الهيئة وإجراءات الرصد الإعلامي لمحتوى المؤسسات.