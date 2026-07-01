مجلس وأمانة بغداد يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع ونسب انجازها

وذكر بيان للأمانة، انه "عقد في مبنى أمانة ، اليوم، اجتماعٌ مشترك ضمّ ، ورئيس ورئيس هيئة خدمات بغداد وعدد من أعضاء المجلس، بحضور الوكلاء والمدراء العامين في أمانة بغداد، لبحث واقع والعمرانية وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأضاف البيان، ان "الاجتماع شهد استعراض أبرز المشاريع التي أنجزتها أمانة بغداد خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية الرامية إلى تطوير البنى التحتية والارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة".واشار البيان إلى أن "الاجتماع بحث أهمية ترسيخ التكامل المؤسسي بين أمانة بغداد ومجلس ، بما يضمن تسريع تنفيذ المشاريع ومعالجة المعوقات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة تتولى متابعة تنفيذ المشاريع، ومراقبة نسب الإنجاز، وتنسيق الإجراءات بين الجانبين، بما يسهم في إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة".وأكد امين بغداد "على ضرورة توحيد الجهود وتكامل الأدوار لخدمة أبناء العاصمة بغداد، لافتاً إلى استمرار جهود الامانة في استكمال مشاريعها الحيوية و تقديم أفضل بما ينسجم مع تطلعات المواطنين".من جانبه، أشاد رئيس مجلس محافظة بغداد "بالجهود التي تبذلها أمانة بغداد في تنفيذ مشاريع الإعمار والتطوير، وما تحقق من إنجازات ملموسة في تأهيل وتطوير المرافق الخدمية والبنى التحتية في مختلف مناطق العاصمة، مؤكداً دعم مجلس المحافظة للبرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي وتعزيز مسيرة التنمية في بغداد".