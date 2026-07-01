بعد ساعتين من مكافحة اللهب.. اخماد حريق في محيط مطار بغداد

وذكر مصدر أمني، لـ ، أن الحريق اندلع في مساحة تضم أعشاباً جافة وسكراباً ومواد مستهلكة، فيما واصلت فرق الدفاع المدني تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد النيران.وأضاف المصدر، أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته، دون تسجيل معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.وكانت قد أوضحت ادارة بان الحريق الذي تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي؛ بعيد عن منشآت المطار التشغيلية وقد تعاملت معه فرق الدفاع المدني والجهات المختصة بشكل فوري، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل اي تأثير على مرافق المطار او سلامة المسافرين والعاملين.وأكدت الإدارة أن والملاحة الجوية في الدولي تسير بصورة طبيعية ومنتظمة؛ حيث لم تشهد عمليات الإقلاع والهبوط أو جداول الرحلات القادمة والمغادرة أي تأخير أو تغيير جراء هذا الحادث العارضواهابت بجميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والأمانة الصحفية في النقل، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المخولة، تجنباً لترويج أخبار غير دقيقة قد تثير القلق والارتباك لدى المواطنين والمسافرين الكرام.