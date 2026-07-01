بالوثيقة.. قرار من التعليم بإضافة درجات لهذه المراحل

– محلي

قررت ، اليوم الأربعاء، منح درجات المعالجة للحالات الحرجة لطلبة المراحل المنتهية المشمولين بالامتحان التقويمي للسنة الدراسية 2025-2026.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها ، ان "مواد التقويمي مشمولة بما جاء بكتابنا على ان يتم منح درجات المعالجة للحالات الحرجة الواردة في كتابنا انفاً او ما يعادل وزنها من قبل رؤساء لجان العمداء ذات التخصص وحسب درجة الامتحان التقويمي لكل مادة دراسية مشمولة فيه على الورقة الامتحانية (Bubble Sheet) لغرض تحقيق شرط النجاح في تلك المادة وفقا لمبدأ الاستفادة المثلى وبما يحقق مصلحة الطالب".