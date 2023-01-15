ضبط ثمان شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنقسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (٨) شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".وأضافت الهيئة، ان "هذه العمليات تتم بمتابعة واشراف مباشر من قبل المدير العام شاكر الزبيدي، فيما بينت تفاصيل هذه المواد وهي (الواح خشب، كهربائيات، زيت محرك، حجر مرمر، مواد اولية للاصباغ)".وأشارت الى، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".