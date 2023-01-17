الأمطار تعاود الهطول في البصرة (صور)

شهدت البصرة، اليوم الثلاثاء، هطول امطار متوسطة الشدة بعدة مناطق من المحافظة.

ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من محافظة البصرة بعد هطول الامطار واجتياح الضباب لسماء المحافظة.



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