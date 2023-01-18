النزاهة تستقدم مديـر عـام سابق فـي أمانة بغـداد على خلفية "قضية ابتزاز"

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمراً باستقدام المُدير العامّ لبلديَّة المنصور في أمانة بغداد السابق، عن تهمة قيامه بابتزاز أحد المُشتكين وعدم المُوافقة على صرف مُستحقاته الماليَّة، إلا بعد دفع نصف المُبلغ له".وأوضحت الدائرة أنَّ "المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".