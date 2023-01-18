اندلاع حريق بشقة نائب سابق في العاصمة بغداد



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق بشقة نائب سابق في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل احدى الشقق ضمن مجمع القادسية"، مبينا ان "الحريق لم يسفر عن اي إصابات".



وأضاف المصدر أن "الشقة تعود الى النائب السابق عن ديالى حسام العزاوي عن ديالى"، مشيرا الى أن "الحادث نتيجة تماس كهربائي".