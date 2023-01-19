صحة الكرخ تحصّي عملياتها الجراحية "المتميزة" خلال 2022

وقال اللامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العمليات الجراحية توزعت بين اجراء (٢٢٤٩٧) عملية فوق الكبرى و (١٩٧٠٣) عملية كبرى و (٢٨٢٨٩) عملية متوسطة و (١١٠١٩٤) عملية صغرى و (٤٥٦٨) عملية من النوع الخاص".وأكد ان "صالات العمليات قامت بأجراء عدد كبير من العمليات النادرة و المتميزة و التي تجرى لاول مرة في العراق منها (عمليات تبديل الشرايين التاجية و تبديل صمامات القلب بأنواعها واغلاق الفتحات القلبية بأنواعها وعمليات استئصال الاورام السرطانية و اعادة النظر لمريض فاقد البصر لأكثر من (٣٠) عاماً".وأشار الى، أن "دائرة صحة بغداد الكرخ قامت بافتتاح و تأهيل و استحداث العشرات من صالات العمليات و تجهيزها بأحدث الاجهزة و المستلزمات الطبية ".