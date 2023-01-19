وزير الداخلية يهنئ بفوز العراق بكأس خليجي 25

وقال الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، :"مبارك لكم، تستحقون وبجدارة ياابطال منتخبنا العراقي، وبارك الله بجميع الجهود التي بذلت لإنجاح بطولة خليجي 25".واضاف :"الف مبارك للعراق وشعبة، و شكراً لقواتنا الأمنية على مابذلته في هذه البطولة ولكل من سعى لإنجاح هذا العرس الكروي الكبير الذي احتضنته بصرة العرب".