استعداداً للتوجه الى الخضراء.. المئات يتظاهرون وسط بغداد لهذا السبب (فيديو وصور)



السومرية نيوز – محليات



نظم محتجون، اليوم السبت، تظاهرة في ساحة العلاوي وسط العاصمة بغداد اعتراضا على اقالة النائب ليث الدليمي من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال مراسل السومرية، إن "المئات تجمهروا حول النائب المُقال ليث الدليمي، استعدادا للتوجه الى بوابة مجلس النواب".



وأضاف مراسلنا أن "الاحتجاجات تأتي اعتراضاً على اقالة الدليمي من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".