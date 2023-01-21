متنبئ جوي يحذر من السفر براً خلال اليومين المقبلين: هكذا ستكون الأجواء

وقال عطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إنه "بعد تحسن الرؤية قليلا ظهر السبت، يعاود الضباب للتشكل بكثافة في مناطق واسعة من مدن البلاد، وتنعدم الرؤية السبت ليلا وفجر وصباح الأحد، وكذلك غداً الاحد ليلاً وفجر وصباح الاثنين".وشدد المتنبئ الجوي على، "تجنب السفر برا خلال الليل لسلامتكم"، متوقعا "تأجيل الرحلات الجوية مؤقتا خلال ذروة موجات الضباب ليلاً أو خلال الصباح".