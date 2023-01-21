رئيس الوزراء يوجه بتكريم المنتخب العراقي بقطع أراض وجوازات دبلوماسية

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل وفد منتخبنا الوطني المتوج بكأس بطولة خليجي البصرة 25، وأقام مأدبة غداء على شرفهم، وذلك بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين".وثمن السوداني، وفق البيان، "الفوز المستحق للمنتخب الوطني بالبطولة، مشيداً بالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي منتخبنا الوطني في جميع المباريات التي خاضها أثناء البطولة".واشار إلى "جهود الوزارات والمحافظات بشكل عام، وجهود محافظة البصرة بأبنائها وإدارتها ومحافظها الذي بذل جهداً استثنائياً قبل البطولة وأثناءها، مشيداً بجهود القوات الأمنية في توفير الأمن، مثنياً على الجماهير التي كانت خير ساند ومساهم في نجاح البطولة، مستذكراً الضحايا الذين قضوا بسبب التدافع الذي حصل، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع الرحمة والغفران".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة كانت عازمة على إنجاز كل متطلبات البطولة وتنفيذ هذا الاستحقاق المهم، موجهاً وزارة الشباب والرياضة بالقيام بواجباتها في ما يتعلق بالقطاع الرياضي، مؤكداً أيضاً عزم الحكومة على دعم المنتخب الوطني بعد أن يقدم الفريق الفني خطةً بتوقيتات زمنية للاستحقاقات القادمة لاسيما كأس آسيا وتصفيات كأس العالم".وأوضح، أنه "ومع المنجز الرياضي الذي تحقق اليوم، سوف تكون هناك مراجعة وتوسع في الأهداف الموضوعة في محور الرياضة ضمن البرنامج الحكومي، وإعداد الخطط الكفيلة بتهيئة كل متطلبات الواقع الرياضي".وأكد السوداني، أن "مجلس الوزراء قرر تكريم لاعبي منتخبنا الفائز بخليجي البصرة 25، بقطع أراضٍ سكنية في بغداد، ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية".ويوم الخميس الماضي، توج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج بنسخته الخامسة والعشرين، بعد فوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.