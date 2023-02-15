ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر اعلام المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (عليه السلام)".وفي وقت سابق، وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).وقرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد لذات السبب.كما وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية، ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).وقررت واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).