مجلس النواب ينهي استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب انهى إستجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على تقديم فقرة إستجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.