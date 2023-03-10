تكليف ميثم الشهد محافظا للديوانية

وقال مصدر حكومي لـ السومرية نيوز، إن "السوداني كلف ميثم الشهد محافظاً للديوانية بدلا عن الحقوقي فارس وناس الحمزاوي".وفي وقت سابق، وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، على خلفية تهم فساد مالي.