وثيقة متداولة.. سلطة الطيران تدعم "بزنز انتل" رغم المخالفات

أظهرت وثيقة متداولة، قيام سلطة الطيران المدني بدعم شركة "بزنز انتل" الخاصة بحماية مطار بغداد الدولي رغم الحديث عن "مخالفات".



وكانت وثائق سابقة، أكدت أن شركة "بزنز انتل" غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية وغير مرخصة لممارسة العمل الأمني بحسب قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ فضلا عن كونها لا تملك أعمال مماثلة بحماية المطارات.

وسبق وأن أعلنت سلطة الطيران مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع ذات الشركة، بعد الملاحظات السلبية بحق الشركة.

وتضمنت الوثيقة المتداولة والموقعة باسم فريق الإدارة العليا لشركة "بزنز انتل" للخدمات الامنية، "تأكيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي على ضرورة قيام الشركة بالعمل وفقا للمعايير والإجراءات والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي".

كما تضمنت الوثيقة "دعم رئيس السلطة الكامل للشركة لكي تتمكن من تطبيق هذه المعايير والإجراءات"، وتضمنت كذلك "التشديد على ضرورة العمل وفق للمعايير والإجراءات وتطبيقها والالتزام الصارم بها دون استثناء بداية من تاريخ 10 آذار 2023.