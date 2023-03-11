نقابة الصحفيين تشارك في الذكرى 107 لتأسيس الصحافة الكربلائية

شارك اعضاء في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، في الذكرى 107 لتأسيس الصحافة الكربلائية.



وحضرت عضو مجلس النقابة بان فائق القبطان، ممثلاً عن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الاحتفالية التي أقامتها النقابة/ فرع كربلاء بمناسبة الذكرى (١٠٧) لتأسيسها، يرافقها عدد من اعضاء النقابة العامة وجمع غفير من الصحفيين والإعلاميين والكتاب.

وقالت القبطان في كلمة القتها بهذه المناسبة إن "الصحفيين في محافظة كربلاء المقدسة أثبتوا قدراتهم وامكانياتهم الفذة في تغطية جميع الأحداث التي مرت بها هذه المحافظة العزيزة، خاصة ما يتعلق منها بتغطية الشعائر الحسينية خلال شهر محرم الحرام".

وأشادت في كلمتها بـ"دور المرأة الصحفية الكربلائية وما بذلته من جهود لاثبات مكانتها بين اخوتها الصحفيين"، كما طالبت محافظ كربلاء بـ"تحديد موعد لتوزيع قطع الاراضي بين الاسرة الصحفية".