مصرع امرأة ورجل بحادث سير في بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمصرع امرأة ورجل بحادث سير غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع باصطدام مركبة بعجلة نوع تريلة على طريق الغزالية السريع". وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مصرع امرأة ورجل".