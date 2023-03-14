الرافدين يصدر توجيهاً لفروعه بشأن إجراءات معاملات المواطنين

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" الإدارة العامة للمصرف وجهت جميع الفروع بضرورة تقديم أفضل الخدمات المصرفية نوعاً وكماً بما ينعكس إيجابا على تنمية وتطوير الأداء المصرفي".وأضاف، أن "التوجيهات اكدت ضرورة العمل على تحقيق رضا الزبون من خلال مغادرة الإجراءات الروتينية وإرساء أفضل طرق التعامل مع الزبائن المعرفين لدى المصرف مع ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بدرجة المخاطر وفق معايير مبسطة".وشدد المصرف على، "ضرورة استخدام ابسط الأساليب والإجراءات فيما يتعلق بتطبيق مبدأ (اعرف زبونك) فضلا عن سرعة الاستجابة لطلبات المستوردين وتجار الجملة والمفرد وفتح الحسابات المصرفية لهم لإجراء التحويلات الخارجية عبر المنصة الالكترونية المصرفية".