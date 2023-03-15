الانواء الجوية: أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتنخفض عدة درجات في المنطقتين الجنوبية والشمالية".وبين، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، أما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابع، أن "الطقس يوم الاحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".