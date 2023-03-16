في ديالى وكربلاء.. ضبط تلاعب وتحريف بدوائر الكهرباء والصحة والبلدية والمرور

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى قام بضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء العظيم سابقاً، ومسؤول الحسابات ومُوظَّفٍ آخر في المركز، على خلفيَّـة تلاعبهم في مبالغ الجباية الخاصَّة بالمضخَّات الزراعيَّة، وعدم ربط مقاييس القراءة، وتقدير مبالغ لا تتلاءم ومبالغ القراءات الصحيحة؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ تُدفَعُ لهم من قبل أصحاب المضخَّات.ولفتت الدائرة إلى قيام المُتَّهم الأول بإيهام القضاء ورفع مُذكَّرةٍ برفع التجاوزات تمَّ على إثرها غلق التحقيق في القضيَّـة الخاصَّة بالمُتجاوزين في محكمة السد العظيم، مُبيّنة أنَّ ما جاء في تلك المُذكَّرة مُخالفٌ للحقيقة.وتابعت، انَّ الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بقطاع الصحَّة قام ضبط (4,596) قطعة من مادة "زنك بلاستر" والتحرُّز عليها، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ توزيعها بين المُستشفيات والمراكز الصحيَّة واستخدامها بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام؛ إثر تعرُّضها لتغيُّراتٍ فيزيائيَّـةٍ، مُنوّهةً بأنَّ المادة تمَّ توزيعها من قبل الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة "كيماديا"، حيث وُجِدَت في مخزن الأشعة والضماد في دائرة الصحَّة.وفي محافظة كربلاء، أسفرت تحرّيات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، بحسب البيان، عن ضبط أحد المُوظَّفين المُنقطعين عن الدوام في بلديَّة الحر لأكثر من ستة أشهرٍ وما يزال يستلم راتبه ومكافآته بشكلٍ اعتياديٍّ، بعد رصد تلاعبٍ وتحريفٍ في سجلات الحضور والغياب وقوائم الرواتب والمكافآت، وزج اسمه في القوائم بعد تحريفها؛ كونه شقيق مدير البلديَّة السابق "الموقوف على ذمَّة قضايا أخرى تُحقِّقُ فيها الهيئة".أمَّا في مُديريَّة مرور كربلاء، لفت البيان إلى الإطاحة بمُنتسبٍ في الشؤون الداخليَّة؛ لقيامه باستغلال نفوذه وتعقيب المعاملات دون وكالةٍ رسميَّةٍ في مُخالفةٍ واضحةٍ لواجباته الوظيفيَّة التي تُحتِّمُ عليه الرقابة على المُعقّبين، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود والإطاحة به بعد نصب كمينٍ محكمٍ له.