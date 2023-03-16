هزة أرضية تضرب السليمانية وكركوك

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عددا من المواطنين افادوا بالشعور بهزة ارضية في محافظتي اربيل والسليمانية شمالي العراق".واضاف: لم يصدر عن الجهات الرسمية أي بيان بشأن قوة الهزة او الاثار التي نتجت عنها".فيما اشارت مراكز الرصد الزلزالي، الى ان شدتها ٥ درجات على مقياس ريختر ضربت الحدود العراقية الايرانية ووصل مداها لبغداد واقليم كردستان".