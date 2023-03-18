افتتاح 82 مدرسة جديدة في ذي قار (صور)

وذكر المكتب الإعلامي للغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري اثناء زيارته المحافظة للاطلاع على الواقع التربوي في ذي قار".وأعلن المحافظ على هامش استقبال الوزير، "افتتاح 82 مدرسة جديدة مختلفة السعات في عموم مدن المحافظة".وأشار الغزي الى ان "افتتاح المدارس الجديدة سيسهم بحل جزء كبير من ازمة الأبنية المدرسية في المحافظة، وسيؤمن فرص أفضل للنهوض بالواقع التربوي في ذي قار".