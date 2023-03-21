تظاهرات وسط بغداد.. مطالب بتعديل سلم رواتب الموظفين

السومرية نيوز - محليات



افاد مراسل السومرية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.



وقال المراسل، ان "المئات من الموظفين تظاهروا وسط ساحة الامة بالعاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".



واضاف، ان "المتظاهرين جاءوا من جميع المحافظات".