بالصور.. حريق يطال محاصيل زراعية في صلاح الدين

تنشر السومرية نيوز، صوراً لحريق اندلع في محاصيل زراعية بمحافظة صلاح الدين.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن فرق الدفاع المدني تنقذ 37 دونماً من محصول الحنطة بعد اندلاع حادث حريق اندلع داخل الحقل في قضاء الدور.