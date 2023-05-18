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بعد النجف.. عواصف ترابية وامطار تضرب كربلاء والديوانية (صور)
محليات
2023-05-18 | 10:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
5,610 مشاهدة
ضربت عواصف ترابية وزخات امطار، اليوم الخميس، محافظتي كربلاء والديوانية.
المحرر:
سعد أحمد
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كربلاء
الديوانية
عواصف ترابية وامطار
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