اصلان: هناك محسوبية في توزيع المشاريع على المحافظات

شدد محافظ بابل وسام اصلان، اليوم الخميس، على ان المحسوبية كانت موجودة في توزيع المشاريع الاستثمارية، مؤكداً هناك غبن في التخصيصات المالية بين المحافظات.





وأضاف: "المحافظات التي اشرت لديها نجاح في إدارتها هي التي استمر المحافظ فيها لأكثر من 5 سنوات وتغيير المحافظين المستمر يؤدي الى عدم إدراك الحاجة الفعلية لإدارة المحافظات". وقال اصلان في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "أسباب سوء الخدمات في المحافظات كان بسبب سوء الإدارة لمشاريع المحافظات بالإضافة الى المحسوبية في الانفاق والتخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية من قبل الحكومة المركزية على المحافظات ونحتاج الى تقسيم مشاريع الوزارات في المحافظات".وأضاف: "المحافظات التي اشرت لديها نجاح في إدارتها هي التي استمر المحافظ فيها لأكثر من 5 سنوات وتغيير المحافظين المستمر يؤدي الى عدم إدراك الحاجة الفعلية لإدارة المحافظات".

وأشار اصلان الى ان "أبرز المشاكل هي قلة التخصيصات للمحافظة ما أدى الى عدم أكمل المشاريع ولدينا انحراف في ملف الخدمات والاستقرار السياسي للمحافظة".



ولفت الى ان "هناك 72 قطعة ارض في المحافظة جاهزة للاستثمار وتم الحصول عليها بوقت قياسي والمشاريع الاستثمارية انطلقت ولكن التخصيصات المالية لا تكفي وسيتم الانفاق حسب الأهمية ومتى ما نفذ المال سنتوقف ولدينا مخاطبات مع الحكومة المركزية لزيادة التخصيصات المالية".



وبين اصلان ان "وجود المحافظة على مفترق الطرق بين المحافظات أضر بالمحافظة بسبب كونها أصبحت "ترفك" عالي ويجب فرض ترانزيت على المرور ولكن هذا الامر صعب جدا في الوقت الحاضر وهذا الامر جيد على المدى البعيد ويحقق تنمية مستدامة للمحافظة".



وختم: "محافظة بابل تفتقر الى المساحات الفارغة التي تصلح لاستثمارها في المشاريع الكبيرة ولذلك نحتاج الى اشراك القطاع الخاص لتطوير المحافظة وقطاع الاثار والسياحة الاثرية ممكن ان يكون موردا ولكن سيبقى قليلا ولا يلبي الطموح".