عواصف ترابية وامطار في النجف والديوانية (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز في محافظة النجف ان "المحافظة شهدت عواصف ترابية مصحوبة برياح قوية وامطار خفيفة في مناطق متفرقة من المحافظة".فيما أكد مراسل السومرية نيوز في محافظة الديوانية، ان "المحافظة شهدت كذلك عواصف ترابية وتساقط امطار مع رياح قوية بمناطق متفرقة من المحافظة".وتشهد المحافظات الوسطى والجنوبية منذ يوم امس عواصف ترابية وامطار متوسطة الى خفيفة اثر تقلبات مناخية تشهدها البلاد.